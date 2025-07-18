Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Черкаської області.

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Що відомо про загиблого Героя?

Юрій Бузько загинув 25 червня на Донеччині під час виконання бойового завдання. На момент смерті йому було всього лише 35 років.

Юрій Бузько / Фото поліції Черкаської області

У Головному управлінні Національної поліції в Черкаській області Юрій працював понад 14 років. Він був оперативником кримінальної поліції.

Коли на базі ГУНП у Черкаській області формувався стрілецький батальйон, Юрій без вагань приєднався до нього.

Юрій завжди сумлінно ставився до своєї роботи, залишався вірним Присязі та українському народові. Був відповідальною, доброю та порядною людиною. Усі, хто знав Юрія, називають його справжнім патріотом України, відданим другом та побратимом. Він плекав безліч мрій і прагнув здійснити багато життєвих задумів,

– йдеться у повідомленні.

Прощання з Юрієм відбулося 16 липня у Черкасах. Провести Героя в останню путь зібралися майже тисяча людей: односельці, жителі міста Черкаси, рідні, друзі та колеги.

Як проходило прощання із поліцейським / Фото поліції Черкаської області

В поліцейського залишилися дружина та двоє діток.

Нагадаємо, 30 червня в Донецькій області під час виконання бойового завдання загинув поліцейський із Житомирщини Віталій Боряченко. Йому було лише 32 роки.