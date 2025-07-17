Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на Білоцерківську міську територіальну громаду.

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Що відомо про загибель Тараса Шацького?

Про загибель українського захисника Тараса Шацького стало відомо 15 липня. Воїн 1983 року народження.

Тарас Шацький служив сапером інженерно-саперного взводу мотопіхотного батальйону однієї з військових частин.

Загинув 24 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогродівка Покровського району Донецької області,

– повідомили у пресслужбі громади.

Також наголосили, що захисник був вірним військовій присязі на вірність Українському народу. Висловили співчуття рідним і близьким.

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Загинув захисник з Київщини Тарас Шацький / Колаж Білоцерківської громади

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Тараса Шацького. Вічна пам'ять і слава Героєві!