Трагическую весть сообщает 24 Канал со ссылкой на Белоцерковскую городскую территориальную общину.

Смотрите также Считался пропавшим без вести: на фронте погиб бывший спасатель Тарас Коваль

Что известно о гибели Тараса Шацкого?

О гибели украинского защитника Тараса Шацкого стало известно 15 июля. Воин 1983 года рождения.

Тарас Шацкий служил сапером инженерно-саперного взвода мотопехотного батальона одной из воинских частей.

Погиб 24 августа 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новогродовка Покровского района Донецкой области,

– сообщили в пресс-службе общины.

Также подчеркнули, что защитник был верен военной присяге на верность украинскому народу. Выразили соболезнования родным и близким.

Читайте также На Тернопольщине попрощались с погибшим на фронте полицейским Александром Товарницьким

Погиб защитник из Киевской области Тарас Шацкий / Колаж Белоцерковской общины

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Тараса Шацкого. Вечная память и слава Герою!