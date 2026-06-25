Командира "Скалы" подполковника Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей

Информация о том, что в 425-м ОШП "Скала", вероятно, нарушались права военнослужащих, находится в процессе проверки и расследования. На данный момент командир полка Юрий Гаркавый отстранен от исполнения обязанностей.

Такое заявление в комментарии для журналистов сделал пресс-секретарь "Скалы" Алексей Братущак во время пресс-конференции.

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Что известно об отстранении Гаркавого?

Поводом для такого шага стал материал расследователей издания "Бабель", в котором описано возможное применение насильственных действий со стороны отдельных должностных лиц подразделения в отношении бойцов. Речь идет в целом о превышении полномочий и других нарушениях в "Скале".

Досудебное расследование ситуации в подразделении проводит Государственное бюро расследований. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление объективной картины событий, проверку достоверности обнародованной информации и выяснение всех обстоятельств, о которых говорится в журналистском материале, добавили в ведомстве.

На период проведения следственных действий Юрий Гаркавый отстранен от исполнения обязанностей командира штурмового полка. В настоящее время решается вопрос о том, кто возьмет на себя его обязанности.

Справка. Юрий Васильевич Гаркавый — украинский военнослужащий, подполковник ВСУ, исполнявший обязанности командира 425-го отдельного штурмового полка "Скала", в 2025 году получил звание Героя Украины.



Участвовал в АТО и ООС, служил в оперативном командовании "Восток", в частности в качестве помощника командующего. С конца сентября 2024 года возглавлял 425-й штурмовой полк и участвовал в обороне на Покровском направлении.

Что известно о скандале вокруг "Скалы"?

По информации журналистов, за последние шесть месяцев в учебных центрах полка зафиксировано 26 случаев небоевых смертей военных. Как отмечается, большинство из них находилось в подразделении менее месяца.

К тому же один из собеседников журналистов заявил о наличии в ОШП карцеров, куда могли отправлять военных за отказ выполнять приказы. Также он рассказал, что там находились люди в состоянии абстиненции (комплекс психических и физических расстройств, возникающий у человека с зависимостью от алкоголя, наркотиков, никотина, лекарств и т. п.), а условия содержания были тяжелыми.