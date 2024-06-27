НАБУ пришло с обысками к Юрию Голику: его подозревают в сливе информации бюро, – СМИ
Источник:Bihus.Info
НАБУ вечером 27 июня пришло с обысками к бизнесмену и бывшему советнику Днепропетровской ОГА Юрию Голику. Он является подозреваемым по делу слива внутренней информации бюро.
Ранее по этому же делу обыски проводили у экс-заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко. Тогда он утверждал, что невиновен в этом деле.
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У Юрия Голика проводили обыски
Первыми об обысках у Юрия Голика рассказали журналисты Bihus.Info. Тогда медийщики отмечали, что в каком именно производстве обыскивают Голика – пока неизвестно, однако распространили фото из дома бизнесмена, где были правоохранители.
Впоследствии информацию Bihus.Info подтвердили и источники журналистов "Общественного". В медиа отметили, что охранник коттеджного городка рассказал корреспонденту, что бизнесмену выломали дверь.
У Юрия Голика проводят обыски / Фото Bihus.Info и "Громадського"
Журналисты также отметили, что Юрий Голик также фигурирует в антикоррупционном расследовании по программе "Большая стройка". Относительно деятельности бизнесмена также проводили журналистские расследования
Напомним, что Юрий Голик выезжал из Украины в июне 2024 года по системе "Шлях". Предприниматель уверял, что вскоре вернется, как делал это и до этого.
Ранее, журналисты Bihus.Info сообщили, что фигурантам расследований НАБУ "сливали" внутренние документы бюро, решения, скриншоты переписок и тому подобное.