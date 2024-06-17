Напомним, адвокату Алексею Носову объявили подозрение в попытке дать взятку детективам НАБУ и прокурорам САП по делу о хищении 716 миллиона гривен госкомпании "Укрэнерго". В марте 2022 года связанная с Игорем Коломойским компания "Юнайтед Энерджи" получила электроэнергию, однако не рассчиталась за нее.

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Долг должен был погасить банк "Альянс", который предоставил соответствующую гарантию, однако отказался ее покрывать. Сейчас хозяйственным судом (апелляционной инстанцией) рассматривается иск НЭК "Укрэнерго" к банку "Альянс" о взыскании с банка "Альянс" задолженности на сумму 1,2 миллиарда гривен (сумма банковской гарантии с учетом пени и штрафов). Адвокаты Miller представляют интересы банка "Альянс" как в уголовном деле НАБУ, так и в хозяйственном процессе.

Проблема не только в том, что банк выдал гарантию на сумму, которая в разы превышает все нормативные лимиты, но и в том, что Нацбанк почему-то никак не отреагировал на другие проблемы, которые накопились в учреждении. Эта бездеятельность Национального банка является вопиющей проблемой, которая требует решения,

– отмечают авторы EUReporter.

По их словам, игнорирование своих обязательств по обеспечению гарантий перед "Укрэнерго" является регулярной практикой "Альянса". Ведь в целом банк выдал гарантий на 7 млрд грн, что является нарушением нормативов НБУ. Также банк участвует в нескольких делах об отказе удовлетворить требования кредиторов, в частности Минобороны, НСЗУ, Оператора ГТС Украины, "Нафтогаз Трейдинг", Администрации морских портов Украины.

Нацбанк во время проверок обнаружил, что "Альянс" подавал регулятору фальсифицированную отчетность. также банк фигурирует в материалах незакрытого уголовного производства №42017000000000445 от 02.17.17 о том, что в 2017 – 2018 годах руководство газовых компаний Дмитрия Фирташа могло незаконно вывести через банк средства, что привело к увеличению задолженности перед "Нафтогазом",

– говорится в статье.

Нацбанк на все это никак не отреагировал, хотя в банковском секторе ходили слухи, что из-за проверки НБУ учреждение могут вывести с рынка. Однако после разоблачения Носова на попытке дать взятку, ситуация должна измениться, считают авторы. Ведь речь идет о намерениях банка избежать ответственности.

Вывод банка и его руководства из-под юрисдикции НАБУ [что было целью взятки Носова] позволит существенно снизить уровень ответственности за преступления и уменьшить сроки заключения или размеры штрафов для должностных лиц банка. Коррупционные правонарушения существенно вредят репутации банка. Это позволяет банку продолжать привлекать доверчивых клиентов под эгидой "инвестиционной привлекательности", которая больше напоминает схему Понци,

– сказано в статье.

"К сожалению, регулярные проверки Национального банка, которые показали, насколько финучреждение нестабильно и ненадежное изнутри, не дали эффекта... Толерирование такой ситуации продемонстрирует другим сомнительным финучреждениям, что регулятор вообще толерирует коррупцию и невыполнение своих подопечных своих обязательств перед клиентами. Главное – подать в отчете правильные цифры, даже если потом окажется, что они были сфальсифицированы", – считают авторы.

Сейчас, когда руководство банка через своего адвоката разоблачено в попытке взяточничества на уровне детективов НАБУ и прокуроров САП – это уже красная линия не только для самого банка или в рамках дела о долге перед Укрэнерго. "Это красная линия для самого НБУ. Отношение к ней должно продемонстрировать вектор, по которому будет двигаться вся финансовая система в ближайшие годы: вектор "очистки" от мошенников и негодяев", – резюмирует автор.