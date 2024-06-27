Раніше за цією ж справою обшуки проводили в ексзаступника глави Офісу Президента Кирила Тимошенка. Тоді він стверджував, що невинний у цій справі.

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У Юрія Голика проводили обшуки

Першими про обшуки в Юрія Голика розповіли журналісти Bihus.Info. Тоді медійники зазначали, що у якому саме провадженні обшукують Голика – поки невідомо, однак поширили фото з будинку бізнесмена, де були правоохоронці.

Згодом інформацію Bihus.Info підтвердили й джерела журналістів "Громадського". У медіа зазначили, що охоронець котеджного містечка розповів кореспондентці, що бізнесмену виламали двері.

У Юрія Голика проводять обшуки / Фото Bihus.Info і "Громадського"

Журналісти також зазначили, що Юрій Голик також фігурує в антикорупційному розслідуванні щодо програми "Велике будівництво". Стосовно діяльності бізнесмена також проводили журналістські розслідування

Нагадаємо, що Юрій Голик виїжджав з України у червні 2024 року за системою "Шлях". Підприємець запевняв, що незабаром повернеться, як робив це й до цього.

Раніше, журналісти Bihus.Info повідомили, що фігурантам розслідувань НАБУ "зливали" внутрішні документи бюро, ухвали, скриншоти листувань тощо.