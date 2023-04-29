Продолжают выпускать: Игнат заявил, что во время массированных атак Россия бьет свежими ракетами

Россия 28 апреля цинично обстреляла гражданскую инфраструктуру. Ракеты, которые использовала страна-агрессорка, были изготовлены относительно недавно.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, российские ракеты, попавшие в дома украинцев, изготовили прошлой осенью или зимой.

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К производству ракет вовлечены третьи страны

Спикер сказал, что боеприпасов у окупантов осталось мало, однако они продолжают их производить. Поскольку это высокотехнологичное оружие, темпы производства не так быстры, как бы хотелось врагу.

По словам Игната, анализ обломков российских ракет показал, что из российского там есть маркировка и, возможно, металл. В то же время, высокотехнологичные детали – не российского производства.

Крылатые ракеты – это фактически самолет беспилотный, он стоит миллионы долларов, там десятки тысяч высокотехнологичных деталей. Россия, безусловно, не может их производить. Это факт. К сожалению, она их может доставать через третьи страны, путем контрабанды она их, может, и получает,

– заявил Игнат.

Именно поэтому, добавляет спикер, санкционное давление на государство-террориста нужно на всех уровнях. В частности, и на те государства, которые, возможно, и способствуют России в получении высокоточных деталей.

Сколько ракет осталось в России