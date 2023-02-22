Россияне могут наносить непрогнозируемые удары, – Игнат о недавней воздушной тревоге в Украине

В Украине с утра 22 февраля объявляли масштабную воздушную тревогу. Причиной воздушной тревоги был взлет российских самолетов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал. По его словам, около 9 утра взлетел МиГ-31 рядом с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

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В Украине объявляли воздушную тревогу из-за МиГ-31

Игнат подчеркнул, что информации о пусках ракет не было. Причем он отметил, что МиГ-31 взлетел с аэродрома Мачулищи. Спикер сообщил, что продолжительность полета МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов", обычно полтора часа.

Силы ПВО в боевой готовности вне зависимости от даты

. В Украине уже объявили отбой воздушной тревоги . Во время тревоги россияне атаковали Харьков.

Игнат рассказал, что усиление украинского ПВО идет независимо от того, что происходит. По его словам, армия усиливается с получением новых образцов оружия.

В частности, он напомнил, что 21 февраля премьер Италии Джорджия Мелони в Киеве анонсировала поставку FSAF SAMP/T. Эти системы позволят силами ПВО сбивать баллистические ракеты.

Не имеет значения для защитников неба, это какая-то сакральная дата, или какой-то другой день. Готовность всегда постоянная. Пункты управления, командные пункты и даже мобильные бригады – все Силы обороны в готовности 24/7,

– сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что россияне могут наносить непрогнозируемые удары, как это произошло ночью 16 февраля, когда оккупанты выпустили "Калибры".

Кроме того, Игнат предположил, что, возможно, Россия изменит стратегию ударов, ведь она не смогла воплотить планы по уничтожению критической инфраструктуры Украины.

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