Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в эфире национального марафона.

Что сказал Игнат по поводу заголовков о "несбитых ракетах"?

Юрий Игнат обратил внимание на информационный фон, сопровождавший последние российские удары, в частности по территории Одесской области. По словам полковника, появилось огромное количество публикаций, которые фокусировались исключительно на невозможности перехвата баллистических целей.

"Поэтому очень хотел бы обратиться, пользуясь эфиром, к украинским СМИ, к телеграм-каналам. Я делаю это не часто, но в очередной раз. Вводите в Google "Воздушные силы" – видим: "ни одна ракета не сбита". Ну, собственно, тысячи ссылок", – отметил офицер.

Представитель Воздушных сил пояснил, что подобная нагнетание ситуации никаким образом не облегчает положение украинцев, зато враг активно использует такие сообщения в своих целях. Российские пропагандисты просто цитируют и перепечатывают украинские ресурсы.

Вот посмотрите, у них не сбита ни одна ракета. Ну, мы делаем всю работу за Скабееву, за Соловьева и так далее. Поэтому я просил бы еще раз: от того, что мы об этом напишем, никому не станет легче,

– подчеркнул пресс-секретарь.

Игнат отметил, что способ подачи новостей имеет решающее значение для внутренней аудитории и общего восприятия событий в Украине, поэтому подыгрывать россиянам недопустимо.

В то же время он признал наличие объективных трудностей: государство проводит колоссальную работу и ожидает поставок от западных партнеров, однако на данный момент проблема нехватки противоракетного вооружения остается актуальной.

На какие объекты сейчас нацеливается враг во время атак?

Начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил также объяснил, что в настоящее время российские войска сосредоточили свои удары на портовой инфраструктуре и логистических путях, пытаясь нанести удар по экономическим рычагам Украины. Для этого агрессор применяет широкий арсенал средств воздушного нападения, среди которых баллистические ракеты, крылатые и авиационные ракеты, а также ударные беспилотники, в том числе реактивные.

Игнат подчеркнул, что Силы противовоздушной обороны противостоят этим угрозам, демонстрируя максимальную эффективность в уничтожении дронов-камикадзе типа "Шахед", показатель сбиваемых которых достигает 95%. Однако перехватывать ракеты, летящие по баллистической траектории, пока невозможно из-за отсутствия достаточного количества систем Patriot, которые являются единственным комплексом, способным уничтожать такие цели.

Напомним, ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди предупредил, что Россия может существенно увеличить масштаб одновременного применения баллистических ракет против Украины. Сейчас российские военные способны произвести залп из 77 таких ракет, однако планируют довести его до 200.