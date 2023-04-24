Сколько ЗРК Patriot уже охраняют украинское небо: в Воздушных силах ответили

Западные зенитно-ракетные комплексы недавно заступили на боевое дежурство в Украине. Однако пока что не все обещанные Patriot обороняют украинское небо.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что один дивизион начал работать еще несколько дней назад.

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Скоро будут результаты работы

Один из дивизионов уже заступил несколько дней назад, работает… Другие обещанные нам системы ПВО уже в пути к своим будущим позициям. Надеемся, что уже будут какие-то результаты и против российских самолетов, в частности,

– подчеркнул Игнат.

Он также рассказал, что для атак по Украине страна-агрессор использует около 40 своих, белорусских и крымских аэропортов.

"Война у нас же идет в основном на Восточном направлении и южнее, речь идет о Запорожской, Херсонской, Николаевской области, также были недавно зафиксированы удары по Черниговской и Сумской областях. В конце концов это происходит постоянно. Около 20 самолетов из этих аэропортов находятся в воздушном пространстве в светлое время суток", – заметил пресс-секретарь Воздушных сил.

Напомним, что командующий Воздушными Силами Николай Олещук проверил боевые позиции ЗРК Patriot на одном из направлений. Он подчеркнул, что по факту у Украины на вооружении есть современные западные зенитные ракетные системы NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие, хоть и в небольшом количестве.

Он подчеркнул, что теперь Украине нужно получить американские истребители F-16.

Patriot уже в Украине: коротко

18 апреля правительство Германии сообщило, что передало Украине систему Patriot и боеприпасы. Позже министр обороны Украины Алексей Резников официально подтвердил это. Он добавил, что Украина получила комплексы Patriot от США, Германии и Нидерландов. Сколько именно министр не уточнил.

Отметим, что США первыми среди партнеров Украины приняли решение о передаче нашей стране ЗРК Patriot. Это произошло в конце 2022 года, когда Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон. После этого идентичные решения были приняты в Германии и Нидерландах.

Сразу после объявления о передаче комплекса в США отправилась группа из 65 украинских военнослужащих, которые учились овладевать американской системой ПВО. 30 марта они завершили обучение и отправились в Европу, где продлили согласование с другими украинскими военными.

Комплекс Patriot – дальнобойный и может доставать цели на расстоянии до 150 км. Это позволит как можно дальше отгонять российскую авиацию от украинских границ. Также комплекс может сбивать баллистические цели – на расстоянии 40 км. Это первые комплексы, которые смогут уничтожить "Искандеры".

Как ЗРК Patriot помогут Украине / Инфографика 24 Канала