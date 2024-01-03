Умер правнук Ивана Франко: его жизнь оборвалась в 72-летнем возрасте

В 72-летнем возрасте умер правнук Ивана Франко – Юрий Юрачковский. Он был выдающимся ученым, а также человеком, стоявшим у истоков спортивного бриджа в Украине.

Юрий Юрачковский был чемпионом и обладателем кубка Украины по бриджу. В 2003 году занял второе место на чемпионате Нью-Йорка.

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Смерть правнука Франко

В Киеве 3 января умер правнук Ивана Франко Юрий Юрачковский. Он родился 25 июня 1951 года. Его родители – третья внучка Ивана Франко Зеновия-Ростислава Франко и физик Павел Юрачковский.

С грустью извещаем, что вчера ушел в засветы сын Зеновии-Ростиславы Франко, правнук Ивана Франко Юрий Юрачковский. Команда "Дома Франко" выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. Скучаем вместе с вами,

– говорится в сообщении музея "Дом Франко".

Юрий Юрачковский умер 3 января 2023 года / фото музея "Дом Франко"

Известно, что в 1973 году мужчина окончил Киевский университет имени Шевченко, а чуть позже аспирантуру при этом университете. Сначала работал старшим инженером Института геронтологии, а затем старшим научным работником Института кибернетики АН Украины. В 2001 году Юрий Юрачковский в статусе выдающегося ученого уехал в США, где проработал десять лет.

Мужчина стоял у истоков спортивного бриджа в Украине – он был чемпионом и обладателем кубка Украины по этой игре. Кроме того, он был капитаном национальной сборной, возглавлял Киевскую федерацию спортивного бриджа, был вице-президентом украинской федерации.

Сын Юрия Юрковского, Даниил, сейчас защищает Украину в рядах Вооруженных Сил Украины.

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