"Донатьте, а то съем!": журналист питается на 200 гривен в месяц, чтобы собрать на DJI Mavic

Журналист из Львова Юрий Лаврин решил провести необычный эксперимент, чтобы собрать средства на дрон для Вооруженных Сил. Он решил питаться месяц всего на 200 гривен.

Мужчина отметил, что деньги на бензин, книги, фильмы, спорт и тому подобное он будет тратить. Однако что касается его питания – то установлен лимит. Юрий также отметил, что дети будут питаться нормально.

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Эксперимент журналиста

Юрий Лаврин 5 апреля начал эксперимент, в ходе которого он планирует питаться всего на 200 гривен целый месяц.

Начинаю эксперимент: буду питаться один месяц за 200 гривен. Запасы продуктов не буду брать, друзей не буду объедать, на праздники – только со своими продуктами!

– написал он в соцсетях.

Журналист отметил, что в рамках эксперимента собирает на дрон DJI Mavic 3 Classic. Его цель – 60 000 гривен. Дрон нужен троюродному брату Юрия, который служит аэроразведке одной из бригад наступления в Луганской области.

"Три крупнейшие донаты (от 500 гривен) передадут, надеюсь, смертельно-именной привет иродам. Донатьте, потому что съем", – написал активист.

За время челленджа Юрий Лаврин успел попробовать как вареники из вареной картофелины, щавеля и молодой крапивы, так и более классические блюда, как вот перловка, гречка, бульон. По словам журналиста, у него все в порядке с самочувствием, ведь правильное питание крайне важно в этом эксперименте. Он стремится к балансу углеводов, жиров и белков.

Уже через несколько дней ему удалось собрать необходимую сумму, однако он не планирует останавливаться. Мужчина присоединился к сбору на сотни видеопередатчиков для FPV-дронов для 3 штурмовой бригады

Неординарный донат

В феврале 2024 года миллиардер из Чехии Ян Барта организовал публичную кампанию в поддержку Украины. Он пообещал задонатить на дроны для ВСУ 2 миллиона долларов. Цель – 10 тысяч единиц. Единственным условием было то, что он будет отправлять по 100 долларов за каждый ретвит его сообщения в социальной сети X (ранее Twitter).

Необходимое количество репостов удалось собрать всего за два дня. Как отметил Барта, настоящее очень напоминает 1930-е годы. Миллиардер заявил, что не смог жить с осознанием, что ничего не сделал, чтобы остановить нового Гитлера.