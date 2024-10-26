Защищал Киев и Авдеевку: Львов прощается с военным Юрием Ломовым

На войне погиб львовянин Юрий Ломов. В субботу, 26 октября, во Львове состоится прощание с защитником.

Сообщается, что защитник погиб 16 октября. На момент смерти ему было 38 лет.

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Гибель воина Юрия Ломового

Так, Юрий Ломов учился в школе №63, впоследствии поступил в профессиональное училище №20, а высшее образование получил в Украинской академии книгопечатания. Службу проходил при Генштабе. После завершения службы занимался ремонтом коллекционных часов.

Депутат Игорь Зинкевич отметил, что Юрий с первых дней полномасштабного вторжения добровольно пошел защищать Украину от захватчиков.

Участвовал в обороне Киева, впоследствии вступил в состав 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко и боролся с оккупантами в районе Авдеевки. В течение последнего периода выполнял боевые задачи по защите суверенитета и независимости государства в рядах 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского ВМС ВСУ,

– указал он.

Чин похорон военного состоится в 11:00 в Гарнизонном храме. Уже примерно в 11:30 состоится общегородская церемония прощания на площади Рынок. Похоронят Юрия Ломова на Лычаковском кладбище во Львове.

Юрий Ломовый погиб на войне / фото Игоря Зинкевича