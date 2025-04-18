Уже был в расстрельном списке, – Юрий Макаров предположил, почему на него могли напасть
- 16 апреля в Киеве неизвестный напал на журналиста Юрия Макарова, который предполагает, что к этому может быть причастна страна-агрессор.
- Макаров отметил, что он был в "расстрельном списке" вместе с другими известными лицами, что может свидетельствовать о возможном российском следе в нападении.
- Другим вариантом, по мнению журналиста, может быть обычная попытка ограбить его.
В Киеве вечером 16 апреля неизвестный напал на Юрия Макарова. Сам журналист предполагает, к этому преступлению также может быть причастна и страна-агрессор.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Юрия Макарова в комментарии для ТСН.
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Что Юрий Макаров рассказал о мотивах нападения на него
Юрий Макаров отметил, что он как журналист пытается из любой коллизии найти какую-то мораль, какой-то вывод, какое-то философское обобщение.
"Здесь никакого философского обобщения не может быть, если это обычное хулиганство и желание ограбить. И когда он (нападающий – 24 Канал) понял, что здесь ему так просто не подадут, то он решил, что лучше слинять", – объяснил медийщик.
А вторым вариантом мотива нападения, по мнению исполнительного продюсера Общественного, может быть российский след, чтобы демотивировать общество. Макаров объяснил, что он уже был в так называемом "расстрельном списке" вместе с Евгением Киселевым и Виталием Портниковым.
Там (в списке – 24 Канал) было людей 20, и это были не шутки. И если это действительно опосредованно проявление братской любви "из-за поребрика", то я просто полон чувством собственной значимости. И радуюсь, что я завоевал такое признание,
– резюмировал журналист.
Что известно о нападении на журналиста Юрия Макарова
- На журналиста Юрия Макарова нападение произошло вечером 16 апреля в Киеве. Неизвестный нанес ему ножевое ранение, в результате чего медийщика госпитализировали в тяжелом состоянии.
- Медики смогли устранить угрозу жизни исполнительному продюсеру Общественного. Сейчас он продолжает находиться в больнице, но уже дал первые показания о нападении правоохранителям.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что полиция Киева начала уголовное производство по факту нападения. По предварительным данным, есть два мотива нападения: бытовой и работа спецслужб страны-агрессора.