Правоохранители завершили расследование дела о нападении на журналиста Юрия Макарова. Там заявили, что мужчина ранил сам себя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что же произошло в вечер покушения на Макарова?

Так, событие произошло вечером 16 апреля 2025 года возле жилого комплекса в Соломенском районе. По словам 69-летнего журналиста, к нему подошел неизвестный и ударил ножом, в результате чего Юрий Макаров получил ранения в области ребра и руки.

Полиция тщательно проработала видео со всех имеющихся камер наблюдения, опросили свидетелей и провели следственный эксперимент. Оказалось, что в момент вероятного нападения рядом с журналистом не было никого.

Полиция изъяла вероятное орудие преступления – нож и чехол к нему, который нашли неподалеку, и направила все на экспертизу.

По результатам экспертного исследования, образцы ДНК, отобранные из вещественных доказательств, принадлежат исключительно потерпевшему, что указывает на то, что телесные повреждения мужчина нанес себе самостоятельно,

– заявили в полиции.

Юрий Макаров прошел комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. По ее результатам установили, в момент причинения ранений мужчина имел острую реакцию на стресс, что могло влиять на его действия. Потерпевший признал выводы экспертизы.

Что говорит о выводах Юрий Макаров?

На своей странице в фейсбук Макаров опубликовал сообщение, в котором заявил, что на фоне "неординарных происшествий" появились подозрения в серьезных нарушениях мозга вроде опухоли или начальной стадии болезни Альцгеймера – что, к счастью, не подтвердилось.

Несколько специалистов независимо друг от друга пришли к выводу, что мои проблемы преходящие и вызваны потерей крови, хирургическим вмешательством, низким гемоглобином плюс специфической анатомией сосудов головного мозга, которые дают о себе знать уже много лет,

– отметил он.

Сейчас в планах у Юрия пропить лекарства и вернуть себе физический тонус. Относительно обстоятельств нападения, то журналист решил не комментировать выводы следствия. Полиция же взамен не вмешивается в его здоровье.