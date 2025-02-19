Полег в бою за независимость: на фронте погиб Юрий Матенчук

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб Юрий Матенчук. Герой полег в бою 10 февраля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белоцерковскую городскую территориальную общину.

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На фронте погиб Юрий Матенчук

Во время выполнения боевого задания погиб защитник с Киевщины, старший солдат 1995 года рождения Юрий Матенчук. Последний свой стрелковый бой воин провел 10 февраля вблизи населенного пункта Новая Сорочина Суджанского района Курской области.

Известно, что Юрий Матенчук служил в гранатометном отделении взвода огневой поддержки десантно-штурмового батальона одной из воинских частей.

Наш воин был верными военной Присяге на верность Украинскому народу, мужественно выполнил воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость. Склоним головы в скорби...

– отметили в общине.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Светлая и вечная память!

Юрий Матенчук погиб на войне / Фото Белоцерковской общины

Провели защитника в последний путь на родной Киевщине 18 февраля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на войне погибло 46 тысяч украинских защитников. Кроме того, еще около 380 тысяч военных – получили ранения.