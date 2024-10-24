Поздно будет, если россияне дойдут до Львова: почему важно присоединяться к Силам обороны

В "Азове" рассказали, почему стоит вступать в ряды украинской армии. А также о том, какие настроения царят в обществе и почему важна политическая образованность.

Начальник центра комплектования 12-й бригады специального назначения "Азов" Юрий "Милан" Гаврилишин считает, что настроения, которые существуют в обществе, могут давить на потенциальных новобранцев. Об этом он рассказал в интервью 24 Каналу.

Смотрите также "Плен – время, которое не лечит": в Киеве состоялась акция в поддержку бойцов "Азова"

Удается ли пополнять ряды украинской армии

По словам азовца, сейчас много людей придерживается мнения, что уже поздно или не нужно идти воевать. Однако есть и такие, что собираются стать на защиту страны только тогда, когда война дойдет до западных областей.

Это просто утопия, это неосознание людьми, что такое государство. Неосознание территориальной целостности и абсолютное неосознание своего гражданского долга перед государством. То есть человек живет в каком-то своем пузыре в Ивано-Франковской области и совершенно не понимает, почему победа государства на самом деле важна,

– говорит Юрий Гаврилишин.

Азовец отмечает, что будет поздно, если россияне продвинутся к Львову, Ивано-Франковску или Луцку. Чтобы этого не произошло, нужно участвовать в войска уже сейчас. Только так мы сможем сохранить украинскую государственность и одержать победу над Россией.

О мотивации и политической образованности

Юрий Гаврилишин говорит, что сейчас люди не понимают какой ценой Силы обороны отвоевывают утраченные территории. Он считает необходимым обучать общества политической и военной образованности, чтобы оно могло понимать что происходит на линии фронта.

Также отмечает, что сейчас очень мало мотивированных людей и это мешает пополнять ряды украинской армии.