К журналисту, расследовавшему "яйца по 17 грн", ломились в квартиру: за дело взялась полиция

Журналист-расследователь Юрий Николов сообщил, что в воскресенье, 14 января, в его жилище ломились неизвестные. Они пытались запугать журналиста.

При этом самого Николова в это время не было дома. По его словам, неизвестные испугали его старенькую маму.

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К квартире Николова ломились неизвестные

Николов рассказал, что 14 января ему и его соседям "устроили скандал". Неизвестные люди ломились в дверь, кричали, чтобы журналист "шел служить" и обклеил дверь бумажками.

Меня не было дома, ходил к другу смотреть финал турнира по снукеру ... Поэтому эти ур*ды только испугали мою старенькую маму, что после онкологии живет со мной, потому что больше ни с кем – второй сын в Авдеевке, взрослый внук – на Купянском направлении,

– написал Николов.

Он добавил, что через 15 минут после инцидента на телеграмм-канале "Карточный офис" появился об этом пост.

В посте утверждается, что "военные приехали с нуля на ротацию и решили передать повестку одному известному журналисту, который несколько лет питался из рук российского бизнесмена армянского происхождения, сбежал из Киева в начале полномасштабного вторжения, а по возвращении решил сделать вид, что ничего этого не было ".

Кто бы мог запугивать журналиста

Николов заявил, что речь идет о запугивании журналиста. В комментарии hromadske Николов предположил, что эти люди могут быть связаны либо с российскими оккупантами, либо с "некоторыми нелепыми больными головой коррупционерами", которые в попытке запугать журналиста "подставили президента Зеленского и Офис Президента".

По его мнению, "бенефициарами в этой истории есть российские враги". Он также добавил, что сейчас советуется с юристом, как действовать дальше и реагировать на этот инцидент.

Полиция проводит проверку

В полиции Киева отметили, что они проверяют фак т угроз журналисту.

Так, в полиции сообщили, что проводя мониторинг в одной из социальных сетей, "полицейские обнаружили публикацию об угрозах одному из представителей медиа".

Полицейские зарегистрировали выявленную информацию в Журнал Единого учета заявлений и сообщений.