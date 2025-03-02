Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тараса Ратушного – отца Романа и Василия и сына Юрия Ратушного.

Важно Разрывает боль и отчаяние: в сети украинцы вспоминают погибшего на фронте Василия Ратушного

Глубокое горе всколыхнуло семью Ратушных

Тарас Ратушный сообщил, что 1 марта 2025 года умер его отец – Юрий Ратушный. Сердце мужчины остановилось в возрасте 93 лет.

В сети Тарас Ратушный также опубликовал документы отца. В них говорится, что он умер естественной смертью. Другие детали в сети не сообщали.

Редакция 24 Канала выражает искренние чувства родным и близким Юрия Ратушного. Светлая память!

Два дня назад семью Ратушных всколыхнуло горе. Стало известно, что старший сын Василий Ратушный погиб на фронте. Герой погиб ночью 27 февраля 2025 года на боевом выезде от прямого прилета FPV-дрона. Василий Ратушный был оператором БпЛА "Птиц Мадьяра".

Украинская писательница, поэтесса, журналистка и мама Василия и Романа Ратушных Светлана Поваляева в сети также опубликовала последний разговор с сыном. В нем Василий делился, что на фронте было трудно, но результат работы вдохновлял воинов к действиям.

Младший сын – Роман Ратушный – погиб на войне 9 июня 2022 года. Разведчик 93 ОМБР "Холодный Яр" погиб, находясь в составе боевой группы и выполняя боевую задачу под Изюмом. Через месяц, 8 июля, ему бы исполнилось 25 лет.

С первого дня полномасштабного российского вторжения Роман участвовал в боях под Киевом, а потом уже в составе 93 ОМБР "Холодный Яр" освобождал Тростянец, воевал на Сумщине и под Изюмом. Он был участником Революции Достоинства. Роман Ратушный – один из студентов, которых жестоко избили беркутовцы на Майдане.

Впоследствии Роман Ратушный возглавил акции протеста против застройки Протасова Яра в Киеве и возглавил инициативу "Защитим Протасов Яр". В ноябре 2019 года Роман Ратушный заявил об угрозах со стороны застройщика и сказал, что вынужден скрываться.

Роман Ратушный также участвовал в протестах в поддержку Сергея Стерненко, за что ему вручили подозрение.