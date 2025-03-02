Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Ратушного – батька Романа і Василя та сина Юрія Ратушного.

Важливо Розриває біль та відчай: у мережі українці згадують загиблого на фронті Василя Ратушного

Глибоке горе сколихнуло сім'ю Ратушних

Тарас Ратушний повідомив, що 1 березня 2025 року помер його батько – Юрій Ратушний. Серце чоловіка зупинилося у віці 93 років.

У мережі Тарас Ратушний також опублікував документи батька. У них мовиться, що він помер природною смертю. Інші деталі у мережі не повідомляли.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі почуття рідним та близьким Юрія Ратушного. Світла пам'ять!

Два дні тому сім'ю Ратушних сколихнуло горе. Стало відомо, що старший син Василь Ратушний загинув на фронті. Герой поліг вночі 27 лютого 2025 року на бойовому виїзді від прямого прильоту FPV-дрона. Василь Ратушний був оператором БпЛА "Птахів Мадяра".

Українська письменниця, поетеса, журналістка та мама Василя та Романа Ратушних Світлана Поваляєва у мережі також опублікувала останню розмову з сином. У ньому Василь ділився, що на фронті було важко, але результат роботи надихав воїнів до дій.

Молодший син – Роман Ратушний – загинув на війні 9 червня 2022 року. Розвідник 93 ОМБР "Холодний Яр" загинув, перебуваючи у складі бойової групи та виконуючи бойове завдання під Ізюмом. За місяць, 8 липня, йому б виповнилося 25 років.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення Роман брав участь у боях під Києвом, а потім вже у складі 93 ОМБР "Холодний Яр" звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом. Він був учасником Революції Гідності. Роман Ратушний – один зі студентів, яких жорстоко побили беркутівці на Майдані.

Згодом Роман Ратушний очолив акції протесту проти забудови Протасового Яру в Києві та очолив ініціативу "Захистимо Протасів Яр". У листопаді 2019 року Роман Ратушний заявив про погрози з боку забудовника і сказав, що вимушений переховуватися.

Роман Ратушний також брав участь у протестах на підтримку Сергія Стерненка, за що йому вручили підозру.