Инцидент произошел 14 октября на улице Любомира Гузара в Ивано-Франковске, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Ивано-Франковск.

Что фотографировал корреспондент?

По словам фотокорреспондента издания "Укринформ" Юрия Рыльчука, он фотографировал на телефон дорогу, в то время, как мимо проезжали парень с девушкой на самокате.

Там на дороге – калабаньки, фонари, такое интересное контурное освещение было. Издалека на самокате ехал парень с девушкой. На черном самокате – не на прокатном. Я снял,

– говорит Рыльчук.



Нападавшие на корреспондента / Юрий Рыльчук

Нападающий сначала проехал мимо, а фотограф разворачивался идти в сторону дома, однако не успел. Парень вернулся и без всяких предупреждений начал избивать фотографа ногами и руками. Если бы тот не закрыл лицо, злоумышленник мог сломать еще нос и челюсть.

По словам мужчины, ему удалось сбить с ног парня и убежать в ближайший супермаркет, где он вызвал полицию и скорую помощь.

В госпитале Рыльчуку сделали рентген и зашили голову.

Затем "выхаживал" постановление на судмедэкспертизу. Хотел как можно быстрее телесные повреждения снять, но с той бюрократией удалось аж 17 октября,

– рассказывает мужчина.

Что известно о злоумышленниках и наказании?

По словам потерпевшего, на месте нападения были две камеры видеонаблюдения с разных сторон улицы, поэтому узнать нападавшего можно.

Кроме того, Юрий Рыльчук рассказал, что во время драки нечаянно подобрал блейзер нападавшего, оставив свою шапку на месте. Он считает, что можно было бы привлечь служебных собак, которые по запаху помогли бы выявить нападающего.

Полицейские уже открыли уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. За данное правонарушение предусматривается штраф 850 гривен, общественные работы или исправительные работы сроком до одного года.

Журналист призывает провести справедливое расследование – его волнует не только травма, но и то, что в безопасном городе кто-угодно может стать жертвой нападения.

Он отмечает, что Франковск должен узнать имена виновных.

