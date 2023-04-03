Суд вынес приговор исполнителю похищения замученного активиста Майдана Юрия Вербицкого

По делу о похищении активиста и участника Революции Достоинства Юрия Вербицкого было вынесено судебное решение. Согласно ему, обвиняемого Александра Медвидя должны были отправить за решетку на 5 лет.

Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева. Оно предполагало, что Александр Медвидь, которого и признали виновным, должен был после заседания отправиться за решетку на 5 лет. Но этого не произошло – читайте дальше почему.

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Почему Медвидя не отправили за решетку

Александр Медвидь после принятия судебного решения за решетку не отправился. Произошло это из-за истечения сроков давности дела. Следовательно, ему удалось избежать наказания. В то же время, с него еще должны взыскать 248 тысяч гривен в пользу другого потерпевшего по этому делу. Речь идет об Игоре Луценко.

Заметим, что в зале Медвидь заявил, что виновным себя не считает. Он добавил, что не удовлетворен решением, принятым судом. Так что будет подавать апелляцию. На это у него 30 дней, согласно действующему законодательству. К слову, прокурора также не устроило судебное решение. Поэтому и он будет обжаловать его.

Добавим, что по версии прокуратуры, Александр Медвидь – "титушка". И он похищал Юрия Вербицкого. Судебный процесс над ним длился восемь лет. Состав суда за это время меняли четыре раза. Так что рассмотрение дела, открытого против него, трижды начинали с нуля.

По данным следствия, причастными к этому преступлению являются не менее 16 человек.

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