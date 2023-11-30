Недавно стало известно, что у бывшего главы Госспецсвязи обнаружили криптокошелек, на котором хранится почти 1,5 миллиона долларов. Также у него нашли десятки тысяч долларов и евро наличными.

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Что решил суд

Высший антикоррупционный суд поддержал ходатайство НАБУ и САП и арестовал криптоактивы подозреваемого. Он наложил арест на криптовалюту Tether USDT в количестве 1,2 миллиона единиц (на момент разоблачения – 1,2 миллиона долларов США), TRX в количестве 331 единицы (35 тысяч долларов США) и 6,9 биткоина (275 тысяч долларов США).

Напомним, что этот человек и еще 5 людей подозреваются в незаконном завладении 62 миллионами гривен. Речь идет о средствах Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Схема с завладением этими деньгами была реализована при закупке программного обеспечения.

Какая судьба постигла руководство Госспецсвязи