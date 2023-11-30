Нещодавно стало відомо, що у колишнього голови Держспецзв'язку виявили криптогаманець, на якому зберігається майже 1,5 мільйона доларів. Також в нього знайшли десятки тисяч доларів та євро готівкою.

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Що вирішив суд

Вищий антикорупційний суд підтримав клопотання НАБУ та САП й заарештував криптоактиви підозрюваного. Він наклав арешт на криптовалюту Tether USDT у кількості 1,2 мільйона одиниць (на момент викриття – 1,2 мільйона доларів США), TRX у кількості 331 одиниці (35 тисяч доларів США) та 6,9 біткоїна (275 тисяч доларів США).

Нагадаємо, що цю людину та ще 5 осіб підозрюють у незаконному заволодінні 62 мільйонами гривень. Мовиться про кошти Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Схема з заволодінням цими грошима була втілена під час закупівлі програмного забезпечення.

Яка доля спіткала керівництво Держспецзв’язку