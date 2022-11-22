На 90-м году жизни умер Юрий Шухевич – сын командующего УПА Романа Шухевича

Юрий Шухевич – сын Романа Шухевича – скончался 22 ноября в возрасте 89 лет. Его жизнь оборвалась в Германии.

Трагическое известие сообщил мэр Львова Андрей Садовой. Также эту информацию подтвердила супруга Шухевича Наталья.

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Известно, что Юрий Шухевич скончался в ночь на 22 ноября в Германии, где находился на лечении. Что именно стало причиной болезни, пока не говорят. Следует напомнить, что после долгих лет ссылок в советских лагерях у Юрия Шухевича возникли проблемы со здоровьем.

Что следует знать о Юрии Шухевиче

Юрий Шухевич родился 28 марта 1933 года в селе Обзоров Львовской области. Он был известным украинским политическим деятелем, диссидентом, нардепом Украины VIII созыва, членом Украинской Хельсинкской Группы. Режим СССР 28 лет терзал его лагерями.

Именно после долгой ссылки Шухевич и потерял зрение. После этого попал в дом для людей с инвалидностью. Разрешение вернуться в Украину Юрий Шухевич получил в 1990 году. По приглашению украинской диаспоры и мировых правозащитных организаций поселился в Украине после провозглашения Независимости в 1991 году.

Возглавлял УНА-УНСО на протяжении 1990 – 1994 годов. Удостоен звания Героя Украины летом 2006 года. Шухевич-младший возглавлял партию Украинской Национальной Ассамблеи и был главным командиром Украинской Народной Самообороны.

Юрий Шухевич рассказал, когда будет начало развала России

Впечатляет, но еще за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину Юрий Шухевич в эфире проекта "Говорит Великий Львов" спрогнозировал, что эта война станет началом развала РФ.

Путину безразличны люди, сами россияне, ему важна его идея – восстановление СССР. А еще ему нетерпима сама мысль о самостоятельной Украине, о ее вероятном вступлении в НАТО. Но эта война таки приведет к распаду самой России,

– сказал Шухевич.

По его словам, война ударит по экономике России и по восприятию событий самими россиянами. Это повлечет распад федерации на несколько частей.

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