Трагічну звістку повідомив мер Львова Андрій Садовий. Також цю інформацію підтвердила дружина Шухевича Наталія.

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Відомо, що Юрій Шухевич помер у ніч проти 22 листопада у Німеччині, де перебував на лікуванні. Що саме стало причиною хвороби, наразі не кажуть. Варто нагадати, що після тривалих років заслань у радянських таборах у Юрія Шухевича виникли проблеми зі здоров'ям.

Що варто знати про Юрія Шухевича

Юрій Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів, що на Львівщині. Він був відомим українським політичним діячем, дисидентом, нардепом України VIII скликання, членом Української Гельсінської Групи. Режим СРСР катував його таборами 28 років.

Саме після довгого заслання Шухевич і втратив зір. Після цього потрапив у будинок для людей з інвалідністю. Дозвіл повернутися в Україну Юрій Шухевич отримав у 1990 році. На запрошення української діаспори та світових правозахисних організацій оселився в Україні після проголошення Незалежності в 1991 році.

Очолював УНА-УНСО упродовж 1990 – 1994 років. Удостоєний звання Героя України влітку 2006 року. Шухевич-молодший очолював партію Українська Національна Асамблея та був головним командиром Української Народної Самооборони.

Юрій Шухевич розповів, коли буде початок розвалу Росії

Вражає, але ще за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Юрій Шухевич в ефірі проєкту "Говорить Великий Львів" спрогнозував, що ця війна стане початком розвалу РФ.

Путіну байдужі люди, самі росіяни, йому важлива його ідея – відновлення СРСР. А ще йому нетерпима сама думка про самостійну Україну, про її ймовірний вступ у НАТО. Але ця війна таки приведе до розпаду самої Росії,

– сказав Шухевич.

За його словами, війна вдарить по економіці Росії та по сприйняттю подій самими росіянами. Це потягне за собою розпад федерації на декілька частин.

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