Невосполнимая утрата: умер украинско-американский писатель Юрий Тарнавский
- 14 октября на 91-м году ушел из жизни Юрий Тарнавский.
- Он был основателем Нью-Йоркской группы поэтов и работал инженером-электроником в компании IBM.
Во вторник, 14 октября, в лучший мир отошел писатель, переводчик и лингвист Юрий Тарнавский. Умершему был 91 год.
О печальном известии стало известно от жены писателя, передает 24 Канал.
Кем был Тарнавский при жизни?
Юрия Тарнавского считают одним из основателей Нью-Йоркской группы поэтов и ярким представителем украинской альтернативной литературы.
Он родился в 1934 году в городе Турка (ныне Львовская область). Во время Второй мировой войны, в 1944 году, вместе с семьей эмигрировал в Германию, где получил среднее образование в Мюнхенской украинской гимназии.
Позже его семья переехала в США, где Тарнавский закончил Нью-Йоркский колледж инженерии в 1956. В том же году вышел его первый сборник стихов "Жизнь в городе".
В течение 1956 – 1992 годов он работал в компании IBM как инженер-электроник, специализируясь на искусственном интеллекте.
Первый роман писателя – "Пути" увидел свет в 1961 году. В начале 90-х годов Тарнавский преподавал украинский язык и культуру в Колумбийском университете.
Другие потери деятелей украинской науки и культуры
В конце июня стало известно о смерти Игоря Калинца – поэта, писателя, диссидента и многолетнего политзаключенного советских лагерей. Почетный гражданин Львова ушел из жизни на 86-м году.
2 августа после продолжительной болезни в возрасте 70 лет умер Александр Берестяной – известный писатель, журналист и общественный деятель из Ровно. Берестяной был членом Национального союза журналистов Украины и Национального союза писателей Украины.
27 июля не стало Юрия Ямпольского – украинского ученого, который стоял у истоков украинских антарктических исследований. Он был основателем геокосмического направления на антарктической станции "Академик Вернадский" и автором многочисленных научных работ, сделавших значительный вклад в развитие науки.