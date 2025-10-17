Во вторник, 14 октября, в лучший мир отошел писатель, переводчик и лингвист Юрий Тарнавский. Умершему был 91 год.

О печальном известии стало известно от жены писателя, передает 24 Канал.

Кем был Тарнавский при жизни?

Юрия Тарнавского считают одним из основателей Нью-Йоркской группы поэтов и ярким представителем украинской альтернативной литературы.

Он родился в 1934 году в городе Турка (ныне Львовская область). Во время Второй мировой войны, в 1944 году, вместе с семьей эмигрировал в Германию, где получил среднее образование в Мюнхенской украинской гимназии.

Позже его семья переехала в США, где Тарнавский закончил Нью-Йоркский колледж инженерии в 1956. В том же году вышел его первый сборник стихов "Жизнь в городе".

В течение 1956 – 1992 годов он работал в компании IBM как инженер-электроник, специализируясь на искусственном интеллекте.

Первый роман писателя – "Пути" увидел свет в 1961 году. В начале 90-х годов Тарнавский преподавал украинский язык и культуру в Колумбийском университете.

