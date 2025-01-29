В Луцке доставили в ТЦК таможенника, который был в розыске, но он сбежал через забор

На Волыни сотрудники ТЦК задержали бывшего заместителя начальника Буковинской таможни Гостаможслужбы. Юрий Терещук был в розыске. Но в ТЦК он не задержался.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Волынскую службу новостей.

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Что известно о побеге Терещука от ТЦК

Телеграм-канал "Середич.Info" сообщил, что ТЦК задержали Юрия Терещука. К тому же "прямо возле спортзала, где тренируется известный таможенник".

В Волынском ТЦК и СП рассказали, что Терещука доставили в ведомство для установления военно-учетных данных. Но он сбежал через забор.

Во время прохождения военно-врачебной комиссии, воспользовавшись загруженностью врачей и военнослужащих, сбежал с места прохождения ВВК через забор. Сообщаем, что гражданин Т. и далее находится в розыске и обязан прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для уточнения учетных данных и прохождения ВВК,

– отметили там.

Интересно, что под видео Тараса Середича появились комментарии якобы от Юрия Терещука. Лицо, которое представилась им, заявило, что "в течение войны передало помощи на более чем 6 миллионов гривен на ВСУ, не дня не работая во время полномасштабного вторжения". И продолжает заниматься волонтерством.

На вопрос, откуда деньги, пользователь заявил: проводили аукционы и собирали средства между друзьями-бизнесменами. Только с 2 аукционов собрали 4 миллиона гривен.

Терещук мог прийти в комментарии к Середичу / Скриншот 24 Канала

Но на выложенные фото якобы переданных автомобилей и дронов люди стали выкладывать фото машин, которые могут принадлежать Терещуку. Однако по ситуации с ТЦК комментариев от того, кто представился Терещуком, не было. Так же он не прокомментировал и ситуацию с дорогими автомобилями.

Юрий Терещук мог быть причастен к контрабандным схемам, в частности, с янтарем. В 2021 году его дважды увольняли с таможни, но он обжаловал решение суда и восстановился в должности. А волынские СМИ проанализировали декларации и заметили, что все состояние Терещук записал на жену и тестя – бывшего прокурора Волынской области.