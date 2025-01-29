Про це пише 24 Канал з посиланням на Волинську службу новин.

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Що відомо про втечу Терещука від ТЦК

Телеграм-канал "Середич.Info" повідомив, що ТЦК затримали Юрія Терещука. До того ж "прямо біля спортзалу, де тренується відомий митник".

У Волинському ТЦК та СП розповіли, що Терещука доправили до відомства для встановлення військово-облікових даних. Але він утік через паркан.

Під час проходження військово-лікарської комісії, скориставшись завантаженістю лікарів та військовослужбовців, втік з місця проходження ВЛК через паркан. Повідомляємо, що громадянин Т. надалі перебуває у розшуку і зобов'язаний прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення облікових даних і проходження ВЛК,

– наголосили там.

Цікаво, що під відео Тараса Середича з'явилися коментарі нібито від Юрія Терещука. Особа, яка представилася ним, заявила, що "протягом війни передала допомоги на більше ніж 6 мільйонів гривень на ЗСУ, не дня не працюючи під час повномасштабного вторгнення". І продовжує займатися волонтерством.

На запитання, звідки гроші, користувач заявив: проводили аукціони та збирали кошти між друзями-бізнесменами. Тільки з 2 аукціонів зібрали 4 мільйони гривень.

Терещук міг прийти у коментарі до Середича / Скриншот 24 Каналу

Але на викладені фото нібито переданих автівок і дронів люди стали викладати фото машин, які можуть належати Терещуку. Проте щодо ситуації з ТЦК коментарів від того, хто представився Терещуком, не було. Так само він не прокоментував і ситуацію з дорогими автівками.

Юрій Терещук міг бути причетний до контрабандних схем, зокрема, з бурштином. У 2021 році його двічі звільняли з митниці, та він оскаржив рішення суду та поновився на посаді. А волинські ЗМІ проаналізували декларації і помітили, що всі статки Терещук записав на дружину та тестя – колишнього прокурора Волинської області.