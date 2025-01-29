Чоловік мав отримати документи про відстрочку у межах тижня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про інцидент

Житель Запоріжжя Максим Чуприна був мобілізований до війська в період, коли оформлювалися документи на продовження відстрочки, адже його дружина має другу групу інвалідності.

17 грудня 2024 року його заяву на відстрочку від призову погодили, проте отримати відповідні документи він мав лише 27 грудня.

Однак уже за кілька днів, коли чоловік їхав на роботу в маршрутці, співробітники ТЦК попросили його вийти для перевірки документів. Його доправили до районного військкомату.

Незважаючи на те, що у Максима були довідки про перебіг оформлення відстрочки, його мобілізували та направили до військової частини.

Дружина Тетяна, яка має серйозні проблеми із зором, одразу звернулася до поліції із заявою про викрадення людини. Проте, за її словами, жодних дій правоохоронці не вчинили.

У поліції заяву прийняли, але нічого не зробили. Наступного дня, 20 грудня, я поїхала з юристом у військову частину, куди мого чоловіка відправили, й надала весь пакет документів, що мала,

– розповіла жінка.

У військкоматі пояснили, що на момент мобілізації не мали інформації про її продовження.

Через проблеми із зором жінка потребує постійної допомоги чоловіка.

Я самостійно не можу перейти вулицю, скупитися в магазині, "сісти" у транспорт. А найстрашніше, що коли вночі лунає тривога — я не можу вийти з дому, бо в темряві зовсім не бачу. У нас є погріб, у якому ми ховалися. Але це було на чоловікові,

– розповіла жінка.

Тетяна разом із юристом подала скаргу до Міноборони, а також підготувала судові позови щодо дій ТЦК.

За словами дружини, Максима вже мали відправити на фронт, проте через пневмонію він наразі перебуває у лікарні.