Рада уволила Юрия Буглака: член ЦИК перебрался в Майами "на дистанционку"

7 февраля в Верховной Раде провели несколько важных голосований. Одно из них касалось увольнения Юрия Буглака – члена ЦИК, который выехал из Украины до полномасштабного вторжения.

Об этом в своем телеграме рассказал народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что соответствующее голосование состоялось через 7 месяцев с момента публикации расследования "Схем" о Юрии Буглаке.

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Члена ЦИК уволили с должности

Отныне он больше не является членом ЦИК. За это свой голос отдали 300 народных депутатов. Сам же Юрий Буглак стал знаменитым благодаря расследованию, которое получило красноречивое название "Дистанционка из Майами".

Что известно о Юрии Буглаке

Известно, что он выехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения. Член ЦИК не только не вернулся в Украину. Он также продолжил получать заработную плату.

Как отмечали журналисты "Схем", уже бывший член ЦИК, живет с семьей в американском штате Флорида. Они поселились в городке Голливуд неподалеку Майами.

По имеющейся информации, в течение 2022 года Юрий Буглак получал заработную плату и другие выплаты. В целом ему поступило полтора миллиона гривен.

В частности, речь идет о материальной помощи из государственного бюджета "для решения социально-бытовых вопросов". Кроме того, с весны 2023 года Буглак взял декретный отпуск, который предусматривает сохранение должности.

В комментарии "Схемам" он заявлял, что имеет на это "личные обстоятельства". Также добавил, что, по его мнению, законодательство Украины он не нарушал.

Мол, выехал до полномасштабного вторжения. И что ЦИК перешла на дистанционную работу с 24 февраля 2022 года.