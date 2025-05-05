Начальника ТЦК на Ривненщине отправили на фронт после его рассказа о "мясных штурмах"

Начальника ТЦК на Ривненщине 56-летнего Юрия Ковалюка понизили в должности и отправили на фронт. Это произошло после того, как подполковник дал интервью журналистам, где сделал ряд скандальных заявлений.

Так, для издания "4 власть" начальник Второго отдела Дубенского районного ТЦК и СП в городе Радивилов Юрий Ковалюк рассказал, что не пустит своего 22-летнего сына в армию. Также он добавил, что отговаривает молодежь мобилизоваться по "контракту 18 – 24", поскольку тогда их ожидает служба в "мясных бригадах", где живучесть личного состава очень низкая, передает 24 Канал.

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Что еще наговорил Ковалюк

Ковалюк поделился, что штабная работа – это это его. Если бы не состояние здоровья и не возраст, то он без раздумий перевелся бы на должность заместителя комбрига.

Говорит, что ему не нравится "ездить забирать людей".

Смотрю глазами командира. То, что мы призываем, то из десяти 1 – 2, кто будет воевать, а остальные, или сдаемся в первом бою, или СЗЧ,

– сказал Ковалюк.

Кроме того, он пожаловался, что "есть такие командиры, что они ложат батальонами". Говорит, с самого начала войны не рассчитали наш человеческий ресурс. Он намного меньше, чем у россиян.

Сама система такая, понимаете. Ее надо менять. 2025-й год показал: все патриоты ушли, а их фактически тупыми действиями уничтожили. Сейчас патриотов уже нет,

– заявил подполковник.

Ковалюк признается, что морально устал от работы в ТЦК и от потерь.

На следующий день после обнародования этого интервью на него отреагировал Ровенский областной ТЦК и СП. Там отметили, что Ковалюк выразил собственные оценочные суждения относительно мобилизационных мероприятий, моральной усталости личного состава и якобы халатного отношения к человеческому ресурсу в Вооруженных Силах Украины.

Указанные заявления, сделаны на четвертом году полномасштабной войны, не способствуют укреплению обороноспособности государства. Вероятно, на размышления Юрия Ковалюка могли повлиять личные обстоятельства или усталость от службы,

– говорится в сообщении.

Через три дня по приказу командующего войсками оперативного командования "Запад", Юрия Ковалюка уволили с должности военкома и назначили заместителем командира воинской части А 4728, которая входит в 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, после чего отправили на фронт.

19 апреля подполковник написал на своей странице в Facebook: "Если кто-то хочет полить меня дерьмом, я докладываю – меня понизили в должности, я под Краматорском".

К слову, боевой путь Юрия Ковалюка начался в 2014 году во время первой волны мобилизации. Он участвовал в боях за Иловайск, Саур-Могилу, Станицу Луганскую, Трехизбенку, Светлодарскую Дугу во время АТО.

После полномасштабного вторжения возглавлял батальоны Сил территориальной обороны, проходя с подразделениями горячие точки – Бахмут, Купянск, Сумскую область. Личный состав под командованием Юрия Ковалюка участвовал в Курской операции. Получил награду Президента Украины "За оборону Украины" и церковный орден Святого Юрия Победоносца.