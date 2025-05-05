Так, для видання "4 влада" начальник Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП у місті Радивилів Юрій Ковалюк розповів, що не пустить свого 22-річного сина в армію. Також він додав, що відмовляє молодь мобілізуватися за "контрактом 18 – 24", оскільки тоді на них очікує служба в "м'ясних бригадах", де живучість особового складу дуже низька, передає 24 Канал.

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Що ще наговорив Ковалюк

Ковалюк поділився, що штабна робота – це це його. Якби не стан здоров'я і не вік, то він без роздумів перевівся б на посаду заступника комбрига.

Каже, що йому не подобається "їздити забирати людей".

Дивлюся очима командира. Те, що ми призиваємо, то із десяти 1 – 2, хто буде воювати, а решта, або здаємося в першому бою, або СЗЧ,

– сказав Ковалюк.

Крім того, він поскаржився, що "є такі командири, що вони ложать батальйонами". Каже, з самого початку війни не розрахували наш людський ресурс. Він набагато менший, ніж у росіян.

Сама система така, розумієте. Її треба міняти. 2025-й рік показав: всі патріоти пішли, а їх фактично тупими діями знищили. Зараз патріотів вже нема,

– заявив підполковник.

Ковалюк зізнається, що морально втомився від роботи у ТЦК і від втрат.

Наступного дня після оприлюднення цього інтерв'ю на нього відреагував Рівненський обласний ТЦК та СП. Там зазначили, що Ковалюк висловив власні оціночні судження щодо мобілізаційних заходів, моральної втоми особового складу та нібито халатного ставлення до людського ресурсу у Збройних Силах України.

Зазначені заяви, зроблені на четвертому році повномасштабної війни, не сприяють зміцненню обороноздатності держави. Ймовірно, на роздуми Юрія Ковалюка могли вплинути особисті обставини або втома від служби,

– йдеться у повідомленні.

Через три дні за наказом командувача військ оперативного командування "Захід", Юрія Ковалюка звільнили з посади військкома та призначили заступником командира військової частини А 4728, яка входить до 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, після чого відправили на фронт.

19 квітня підполковник написав на своїй сторінці у Facebook: "Як хтось хоче полити мене лайном, я доповідаю – мене понизили на посаді, я під Краматорськом".

До слова, бойовий шлях Юрія Ковалюка розпочався у 2014 році під час першої хвилі мобілізації. Він брав участь у боях за Іловайськ, Савур-Могилу, Станицю Луганську, Трьохізбенку, Світлодарську Дугу під час АТО.

Після повномасштабного вторгнення очолював батальйони Сил територіальної оборони, проходячи з підрозділами гарячі точки – Бахмут, Куп’янськ, Сумщину. Особовий склад під командуванням Юрія Ковалюка брав участь у Курській операції. Отримав відзнаку Президента України "За оборону України" та церковний орден Святого Юрія Переможця.