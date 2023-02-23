Залужный назначил бывшего генпрокурора Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотников

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко был назначен командиром взвода ударных дронов. Приказ издал Валерий Залужный.

По данным спикера Луценко Ларисы Сарган, экс-генпрокурор был назначен 20 февраля 2023 года. Также назначение прокомментировал сам Юрий Луценко, информирует 24 Канал.

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Что известно о назначении Луценко

Сегодня (22 февраля – 24 Канал) мы перешли из теробороны в полноценную бригаду Вооруженных Сил Украины. А я просто капитан, командир взвода — с сегодняшнего дня. Так что карьера у меня налаживается наконец за 30 лет,

– сказал Луценко в эфире одного из украинских телеканалов.

Перед этим пресс-секретарь бывшего генпрокурора Лариса Сарган написала: "Приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины от 20 февраля 2023 года капитан Юрий Луценко назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части ВСУ".

Следует заметить, что жена Юрий Луценко Ирина ранее писала в социальных сетях, что он:

сначала был в теробороне Киева;

позже – в Николаеве и на Херсонском направлении;

теперь, уже более трех месяцев, – служит в Бахмуте и Соледаре.

Мы направили запрос в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины о назначении Юрия Луценко на должность командира взвода ударных дронов.

Стоит отметить, что Юрий Луценко был генпрокурором Украины в 2016–2019 годах. Кроме того, он дважды работал в должности министра внутренних дел Украины: в 2005–2006 и 2007–2010 годах. В сентябре 2020 года он рассказал, что болеет раком и проходит курс лечения в Германии. Тогда ему уже провели операцию и планировали химиотерапию.