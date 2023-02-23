За даними речниці Луценка Лариси Сарган, ексгенпрокурора призначили 20 лютого 2023 року. Також призначення прокоментував сам Юрій Луценко, інформує 24 Канал.

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Що відомо про призначення Луценка

Сьогодні (22 лютого – 24 Канал) ми перейшли із тероборони у повноцінну бригаду Збройних Сил України. А я просто капітан, командир взводу — від сьогодні. Тож кар'єра в мене налагоджується нарешті за 30 років,

– сказав Луценко в ефірі одного з українських телеканалів.

Перед цим прессекретарка колишнього генпрокурора Лариса Сарган написала: "Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України від 20 лютого 2023 року капітана Юрія Луценка призначено командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини ЗСУ".

Варто зауважити, що дружина Юрій Луценка Ірина раніше писала у соціальних мережах, що він:

спочатку був в теробороні Києва;

пізніше – у Миколаєві та на Херсонському напрямку;

тепер, вже понад три місяці, – служить у Бахмуті та Соледарі.