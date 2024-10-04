В Одессе разгорелся скандал из-за "нетрезового" медика: глава ОВА вступился за фельдшера

В соцсетях появилось видео, где одессит жалуется на то, что фельдшер скорой помощи, которую он вызвал, был в нетрезвом состоянии. Глава Одесской ОГА теперь требует для медика извинений за клевету.

На видео, опубликованном 3 октября, слышно, что медик нечетко произносит слова. Как выяснилось, мужчина не находился в состоянии алкогольного опьянения. Он имеет особенности речи из-за инвалидности, которую получил в результате инсульта и ДТП.

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В ОВА отреагировали на скандал вокруг "медика навеселе"

Уже не впервые фельдшер Юрий Лунев оказывается в позорной ситуации из-за того, что люди, к которым он прибывает на помощь, не желают разобраться. Так, в июле мужчину забрали в отделение полиции, где он прошел экспертизу, которая показала отрицательный результат на алкоголь. В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области вступились за своего работника. Там опубликовали видео, на котором сам Юрий Лунев объясняет, что осталось "за кулисами" смонтированного клиентом видео.

Объяснение от Юрия Лунева: смотрите видео

Очень обидно, что медик с более чем 30-летним опытом на скорой, профессионал, ответственный и высококвалифицированный специалист вынужден переживать такие позорные ситуации из-за чьего-то нежелания выслушать и разобраться. И еще более обидно, что человек должен теперь оправдываться, показывать свои медицинские записи, доказывать, что не употребляет алкоголь,

– говорится в сообщении Центра.

Инцидент получил огласку. На него отреагировал председатель ОВА Олег Кипер. Он требует от всех горе-блогеров и телеграмм-каналов удалить видео безосновательной и позорной травли Юрия Лунева и извиниться перед фельдшером.

Пока "диванные эксперты" занимаются позорной травлей, Юрий Анатольевич продолжает ежедневно спасать жизни, несмотря на все трудности и свой диагноз. Человек, который имеет за плечами 30 лет работы, заслуживает уважения!,

– подчеркнул Кипер.

К слову, в Винницкой области задержали фельдшера, который шпионил за военными ВСУ для корректировки ракетных ударов по их позициям. Предатель отслеживал перемещение подразделений ВСУ на автодорогах Винницкой и Черкасской областей.