В Киеве напали на известного журналиста Юрия Макарова: его госпитализировали в тяжелом состоянии

16 апреля вечером было совершено нападение на журналиста и исполнительного продюсера "Суспільне Мовлення" Юрия Макарова. Мужчину доставили в больницу.

Глава управления Суспильного Николай Чернотицкий сообщил о нападении на Юрия Макарова, передает 24 Канал.

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Что известно

Отмечается, что 16 апреля поздно вечером неизвестный напал на Юрия Макарова и нанес ему ножевое ранение. Журналист в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. По состоянию на сегодняшний день угрозы жизни нет. Полиция производит следственные действия. Открыто уголовное производство по статье тяжкие телесные повреждения.

От имени Суспільне Мовлення призываю Министра внутренних дел Украины взять расследование под личный контроль,

– написал Чернотицкий.

В полиции уточнили, что инцидент произошел возле одного из жилых комплексов в Соломенском районе Киева. По предварительным данным, злоумышленник неожиданно ударил ножом прохожего и скрылся с места происшествия.

Справка: Юрий Макаров — украинский журналист, телеведущий, документалист, писатель. До 2009 года был шеф-редактором, с тех пор — обозревателем журнала «Украинский тиждень». С 2017 по 2019 год был членом правления Общественного вещания, с 2019 года — исполнительный продюсер Общественного телевидения НСТУ. Председатель Комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2019–2023 годы).

К слову, Киевский апелляционный суд закрыл дело о нападении на журналистов "Схем" в связи с истечением сроков привлечения к ответственности.