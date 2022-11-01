В должности Витренко состоял с апреля 2021 года. Его назначили после увольнения Андрея Коболева. Почему Кабмин принял решение об увольнении, пока не сообщают.

Заметьте Кабмин уволил Витренко из "Нафтогаза"

Ранее СМИ рассказали, что Витренко написал заявление об отставке. Биографию чиновника читайте в материале 24 канала.

Биография Юрия Витренко

Путь к старту

Витренко родился в Киеве в 1976 году. Мама чиновника – одиозная Наталья Витренко, известная своей пророссийской позицией. Летом 2022 года суд запретил возглавляемую ей "Прогрессивную социалистическую партию Украины".

В детстве Витренко активно интересовался футболом. Учился – в украиноязычной школе. Также посещал Киевскую школу менеджмента для старшеклассников.

Первая стажировка прошла еще в 1991 году – как помощник бухгалтера в "Укринбанке". Впоследствии Витренко учился в:

Киевском национальном экономическом университете;

магистратуре КНЭУ по специальности "Управление международным бизнесом";

аспирантуре Института международных отношений

Карьера и два десятка лет в "Нафтогазе"

Всего в "Нафтогазе" Витренко работал фактически 2 десятка лет. В частности, занимал следующие должности:

помощника заместителя председателя правления;

руководителя подразделения корпоративных финансов;

главного советника председателя правления;

внештатного советника;

директора по развитию бизнеса.

Также работал в:

международной компании в сфере аудиторских и консультационных услуг PricewaterhouseCoopers;

в лондонском отделении банка Merrill Lynch.

Летом 2020 года Витренко ушел из "Нафтогаза". Тогда свое решение он объяснил сокращением его должности.

Примите во внимание! Также Витренко был исполняющим обязанности министра энергетики. За его назначение на должность голосовали 2 раза. Однако необходимого количества голосов не было.

Занял должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Витренко в 2021 году. В следующем году его полномочия продлили до 30 апреля 2023 года.

За считанные дни до увольнения Витренко говорил, что впереди – самая плохая зима в истории Украины.