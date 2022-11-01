На посаді Вітренко перебував з квітня 2021 року. Його призначили після звільнення Андрія Коболєва. Чому Кабмін ухвалив рішення про звільнення, наразі не повідомляють.
Зауважте Кабмін звільнив Вітренка з "Нафтогазу"
Раніше ЗМІ розповіли, що Вітренко написав заяву про відставку. Біографію чиновника читайте у матеріалі 24 каналу.
Біографія Юрія Вітренка
Шлях до старту
Вітренко народився у Києві 1976 року. Мама чиновника – одіозна Наталія Вітренко, відома своєю проросійською позицією. Влітку 2022 року суд заборонив "Прогресивну соціалістичну партію України", яку вона очолює.
У дитинстві Вітренко активно цікавився футболом. Навчався – в україномовній школі. Також відвідував Київську школу менеджменту для старшокласників.
Перше стажування пройшов ще у 1991 році – як помічник бухгалтера в "Укрінбанку". Згодом Вітренко навчався у:
- Київському національному економічному університеті;
- магістратурі КНЕУ за спеціальністю "Управління міжнародним бізнесом";
- аспірантурі Інституту міжнародних відносин.
Кар'єра та два десятки років у "Нафтогазі"
Загалом у "Нафтогазі" Вітренко працював фактично 2 десятки років. Зокрема, обіймав такі посади:
- помічника заступника голови правління;
- керівником підрозділу корпоративних фінансів;
- головним радником голови правління;
- позаштатним радником;
- директором з розвитку бізнесу.
Також працював у:
- міжнародній компанії у сфері аудиторських і консультаційних послуг PricewaterhouseCoopers;
- в лондонському відділенні банку Merrill Lynch.
Влітку 2020 року Вітренко пішов з "Нафтогазу". Тоді своє рішення він пояснив скороченням його посади.
Обійняв посаду голови правління НАК "Нафтогаз України" Вітренко у 2021 році. Наступного року його повноваження продовжили до 30 квітня 2023 року.
За лічені дні до звільнення Вітренко говорив, що попереду – найгірша зима в історії України.