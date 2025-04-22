Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины: суд оставил под стражей генерала Юрия Галушкина

Печерский суд Киева продлил меру пресечения для экс-командующего ОТГ "Харьков" генерала Юрия Галушкина. Он будет находиться под стражей еще 60 дней.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Как проходило слушание дела о ненадлежащей обороне Харьковщины

Адвокат Галушкина Дмитрий Круговой сообщил, что 17 апреля его подзащитному провели операцию по удалению металлоконструкций, установленных после перелома ключицы. С тех пор генерал находится в палате интенсивной терапии.

Первое заседание должно было состояться в пятницу. Врачи предоставили письменный ответ, насколько мне известно со слов следователя, что он не может участвовать ни по видеоконференции, ни лично прибыть в суд,

– рассказал он.

Зато, по словам адвоката, слушание началось вечером 21 апреля и продолжалось почти до двух часов ночи 22 апреля и после перерыва продолжилось утром.

Прокурор заявил, что Галушкин находится в 12 больнице, его невозможно транспортировать, а сам он якобы отказался включиться онлайн. Адвокат это отрицал, объяснив, что у подозреваемого просто нет необходимых средств связи. По решению суда в больницу направили секретаря, чтобы подключить генерала к заседанию дистанционно.

Круговой сообщил, что вечером 21 апреля Галушкина все же подключили к судебному заседанию по видеосвязи, но он "едва разговаривал и не понимал, что происходит".

"Потом Галушкин потерял сознание, но судья не останавливала заседание. Длилось оно почти до 2 ночи. Судья объявила перерыв до сегодня 9 утра и постановила доставить Галушкина в зал суда. По состоянию на утро его не доставили. Заседание провели в закрытом формате, но снова объявили перерыв до 11:30, чтобы за это время выяснить состояние Галушкина и понять, может ли он участвовать в заседании", – заявил адвокат.

Что известно о деле Галушкина

Бывшего командира ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина задержали в рамках расследования провала обороны Харьковщины.

В деле также фигурируют бывший командир 125 бригады Артур Горбенко и экс-командир 415 отдельного стрелкового батальона 23 бригады Илья Лапин. Их подозревают в халатности, что привела к захвату части территории Харьковской области в начале мая 2024 года.

21 января суд избрал для Галушкина меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен. В среду, 22 января, необходимую сумму было уплачено, но в тот же день Галушкина снова задержали – Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении новых фактов.