Не сможет квартиру покинуть, – юрист объяснил, попросит ли Чаус снова политического убежища
Источник:24 канал
В настоящее время скандальный экс-судья Николай Чаус находится под особой защитой Службы безопасности Украины. В то же время просить политического убежища у других стран он не может.
Об этом в эфире 24 канала рассказал Вадим Валько, член Автомайдана и юрист Центра противодействия коррупции. При избрании меры пресечения, например, в виде содержания под стражей, суд все равно обязан был бы назначить какой-то альтернативный залог, который Чаус, вероятно, мог бы оплатить.
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"Круглосуточный домашний арест ограничивает территорию пребывания Чауса тем местом, которое определено в постановлении суда, ношение электронного браслета тоже дает какие-то дополнительные гарантии", – сказал юрист ГПК.
То, что Чаусу все равно избрали меру пресечения, связанную с определенным ограничением свободы, означает, что подозрение было обосновано. Кроме того, то, что мера пресечения избрал Высший антикоррупционный суд и ходатайство передавали детективы Национального антикоррупционного бюро означает, что отдавать это дело другому органу будет незаконно, сказал Валько.
"На самом деле если и сами мотивы решения до конца не ясны из-за закрытого характера заседания, то, что это решение несет в себе много плюсов – также очевидный факт", – отметил юрист Центра противодействия коррупции.
Может ли Чаус попросить политического убежища
Вадим Валько исключил возможность того, что Николай Чаус в ближайшее время попросит политического убежища в другой стране.
"Он находится на территории Украины. Пока территорию государства он не покидает политического убежища он просить не сможет. Насколько я понимаю, у него было обязательство сдать загранпаспорт и то, что по делу о похищении из Молдовы он находится под особой защитой Службы безопасности Украины, то есть без содействия СБУ, он покинуть квартиру не сможет , – сказал Вадим Валько.
Юрист ЦПК о деле Чауса: смотрите видео
Дело в отношении Николая Чауса: главное
- Еще в 2016 году скандального экс-судью Николая Чауса задержали на взятке в 150 тысяч долларов. Вскоре после этого он бежал в Молдавию.
- В 2021 году появилась информация, что Чауса из Молдовы похитили. Впоследствии экс-судья записал видео, в котором заявил, что его якобы похитили гораздо раньше.
- 30 июля Чаус нашелся – в селе на Виннитчине. Он пришел в сельсовет, после чего оказался у сотрудников Службы безопасности Украины.
- Вскоре в НАБУ сообщили, что правоохранители, которые задержали экс-судью не выходят на связь с детективами.
- Они устроили погоню за автомобилями СБУ. Впоследствии в СБУ заверили, что Чаус "сам попросил о помощи".