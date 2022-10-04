Мобилизация в Украине продолжается: юрист объяснил, в каких случаях можно отказаться от повестки

В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения. Однако в определенных условиях от повестки можно отказаться.

Общая мобилизация в Украине будет продолжаться до окончания военного положения. Юрист Анна Оржеховская утверждает, что работники полиции, терробороны и ВСУ не имеют права раздавать гражданам повестки.

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В каких условиях можно отказаться от повестки и как это сделать

Вы можете отказаться от полученной повестки, если:

в ней неправильно указана ваша фамилия, имя или отчество и вы считаете, что она могла быть адресована кому-то другому;

ее вручает человек, не имеющий таких полномочий;

на нем отсутствует печать или подпись военного комиссара.

Адвокат Сергей Новак рассказал, что нужно делать, если вы хотите отказаться от повестки.

Прежде всего, не подписывайте его. Сообщите, что вы отказываетесь от повестки и назовите объективную причину.

После этого уполномоченные лица должны составить акт об отказе. Лучше всего, если вы сфотографируете этот акт или снимете процесс его оформления на видео.

Важно заметить , что у вас должно быть не менее 2 свидетелей, которые могли бы подтвердить причину отказа.

Выдавать повестки людям из других областей или на блокпосте – незаконно. Учет военнообязанных осуществляется только по месту их проживания.

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Осеннего призыва не будет: президент Украины подписал указ

Глава государства подписал указ об отмене осеннего призыва для срочников. Также он отсрочил демобилизацию тех, кто сейчас служит.

Напомним, что мобилизация и военное положение продлены до 21 ноября. Это и есть основная причина отмены призыва.

Дело в том, что военнообязанные пополняют состав ВСУ, поэтому необходимости призывать военных на срочную службу пока нет. Впрочем, стоит отметить, что такое решение Владимира Зеленского никак не повлияет на процесс всеобщей мобилизации: там все будет продолжаться без изменений.

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