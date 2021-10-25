Юрист, ставший вице-премьером: с чего началась политическая карьера Алексея Резникова

Алексей Резников – действующий вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и профильный министр. В то же время он может похвастаться немалым количеством карьерных ступенек.

Начав свой путь с адвокатским удостоверением, в 2004 году Резников начал появляться на публике как один из защитников тогда еще кандидата на пост президента Украины Виктора Ющенко. Именно он на фоне Оранжевой революции представлял его в Верховном Суде по делу о признании выборов недействительными.

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Политическая карьера Алексея Резникова

После исторической юридической победы в политическом деле, карьеру адвоката Резников продолжил. Впрочем, уже в 2008 году он избрался депутатом Киевского городского совета и задержался на Крещатике, 36 на несколько созывов.

В дальнейшем – уже при городском главе Виталии Кличко, стал его советником, потом – заместителем. Неоднократно и с корпоративным юмором.

Уже осенью 2019 года Алексей Резников вошел в состав Трехсторонней контактной группы в Минске, чтобы за полгода закрепить вектор своей деятельности.

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Во время смены правительства, 4 марта 2020 года, Резникова назначили вице-премьером и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Вероятная ротация в правительственной ложе

При своей каденции он предложил и новую стратегию, и хорошо зарекомендовал себя перед международными партнерами. Сейчас, поговаривают, его снова ждет ротация в правительственной ложе. Теперь уже министром обороны. По крайней мере, такая информация уже появилась в СМИ.

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Всегда желающий комментировать ситуацию и планировать работу Резников, по словам источников, во время войны кажется более удачным выбором для президента Владимира Зеленского, чем Андрей Таран.

Впрочем, Алексей Резников – профессиональный юрист, а не кадровый военный, что вызывает опасения: "А справится ли гражданский человек со сферой обороны страны в состоянии войны?"