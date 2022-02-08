Ющенко призвал украинцев объединиться на фоне вызовов, которые встали перед Украиной

Виктор Ющенко – третий Президент Украины обратился к украинцам. Он назвал 3 приоритета, которые есть на повестке дня.

Ющенко отметил, что сегодня украинцы переживают тяжелые, но великие и знаковые времена. Очень важно быть едиными и консолидированными в вопросе создания сильной Украины.

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Третий Президент Украины напомнил, что государство строится сегодня, а не завтра или послезавтра.

Наша сила – это единство вокруг родного государства. Я призываю соотечественников к спокойствию и прошу все украинское общество объединиться вокруг национальных ценностей и украинской государственности,

– написал Ющенко.

Какие приоритеты выделил политик

Безопасность государства;

стабильность в Украине;

защита украинской демократии и свободы.

Чем может гордиться Украина

Ющенко накануне 30-й годовщины Независимости Украины назвал 3 главных успеха Украины.

Говорится про:

армию, которой должны благодарить все украинцы;

волонтерское движение, которое удивило весь мир;

молодежь без советской ностальгии.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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Сообщение Ющенко:

Дорогие соотечественники,

Мы переживаем сегодня трудные времена, но я убежден, великие и знаковые. Как никогда раньше, сегодня нужно наше единство, наша консолидированность в вопросе создания сильной Украины. Наша сила – это единство вокруг родного государства. Государство не строится завтра или послезавтра – государство строится сегодня!

В истории каждого государства возникают ответственные моменты, которые дают толчок к принятию одних из важнейших вопросов, особенно на внешние вызовы для нации.

Наши приоритеты определены!

1. Безопасность государства

2. Стабильность в нашем государстве

3. Защита украинской демократии и свободы

Я призываю всех соотечественников к спокойствию и прошу все украинское общество объединиться вокруг национальных ценностей и украинской государственности.