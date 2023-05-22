Зона безопасности на границе: Юсов рассказал о важности демилитаризации Белгородщины

Создание безопасной зоны в приграничных областях необходимо не только украинцам, но и россиянам. В Главном управлении разведки объяснили, почему это нужно обеим странам.

Спикер ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона объяснил, насколько важно для Украины освобождение 100-километровой зоны у границ. Он назвал несколько причин демилитаризации Белгородской области, сообщает 24 Канал.

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Причины создания зоны безопасности

Юсов подчеркнул, что сегодняшние события в Белгородской области активизируют и актуализируют создание такой зоны безопасности - демилитаризованной зоны. Спикер ГУР МО назвал несколько причин формирования такой зоны. Во-первых, он абсолютно в интересах обычного украинского мирного населения и государства Украины. Враг в последнее время все чаще использовал приграничные территории россиян для террористических атак и ракетных обстрелов, от которых гибнут мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура.

Во-вторых, такая "зона безопасности" необходима и самим россиянам в Белгородской и других областях.

Но также создание этой демилитаризованной зоны, зоны безопасности будет в интересах местного населения Белгородской области или других приграничных территорий. Это означает, что российские неисправные бомбы больше не будут падать на их дома. Это означает, что пьяные оккупационные солдаты не будут бесчинствовать в их населенных пунктах,

– объяснил Юсов.

В ГУР МО подчеркнули, что эта зона безопасности будет для всех – и для жителей приграничных территорий России так же.

Добровольцы создают полосу безопасности

В событиях в Белгородской области россияне начали обвинять "украинские ДРГ", однако Украина отвергает подобные обвинения. Юсов заявил, что русские добровольцы создают так называемую "полосу безопасности" для защиты гражданских украинцев.

В ГУР МО подчеркнули, что спецоперацию на территории России производят исключительно россияне. Кроме того, в легионе "Свобода России" заявили, что своими действиями создают демилитаризованную зону.

"Ситуация сложная, легион и РДК создают демилитаризованную зону на границе с Россией, откуда они (российские войска – 24 Канал) не смогут обстреливать Украину. В дальнейшем – движемся к освобождению всей России от путинского диктата и прекращению преступной войны", – заявили добровольцы.