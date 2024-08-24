Силы обороны имеют план возвращения Крыма и уничтожения Керченского моста, – Юсов

Украинские защитники разработали план возвращения временно оккупированного Крыма, а также незаконно построенного Керченского моста. Понятное дело, детали этих операций раскрывать не будут, ведь они могут помешать эффективности операции.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телеканала "КИЕВ24". Он добавил, что Крым является стратегически важным для России с точки зрения военной логистики и снабжения, передает 24 Канал.

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Юсов о деоккупации Крыма и уничтожении Керченского моста

Представитель ГУР МО отметил, что враг продолжает держаться за Крым, ведь он является стратегически важным для России. Полуостров оккупанты используют как военную базу, чтобы обеспечивать поставки и военную логистику.

Что касается плана деоккупации Крыма, то Юсов отметил, что украинские защитники уже его разработали. Также есть план, как уничтожить незаконно построенный Керченский мост. Впрочем, деталей Юсов раскрывать не стал, чтобы это не помешало эффективной работе.

В то же время он добавил, что реальность гораздо сложнее, а потому сказать, когда будет разрушен Крымский мост – трудно.

Мы все хотели бы посмотреть на часы и сказать, что Крымский мост будет жить еще 15 минут. Реальность – она сложнее,

– заявил Юсов.

Ранее мощные взрывы в Крыму прогремели 22 августа. Впоследствии стало известно, что Силы обороны успешно поразили паром в порту "Кавказ". На нем вспыхнул масштабный пожар, а впоследствии он затонул.

К слову, 16 августа россияне заявляли, что якобы отбили атаку на Крымский мост. Оккупационное минобороны отчиталось о "12 сбитых ракет ATACMS". Более того, россияне также жаловались и на атаку дронов, однако также заявили, что все якобы сбили.