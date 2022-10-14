YouTube поддерживает российский контент: хостинг уже начал удалять видео с военнопленными

Видеохостинг YouTube с самого начала полномасштабного наступления поддерживал Украину в войне с Россией. Однако сейчас платформа ограничивает видео, которые помогали бы пользователям сети узнавать правду о войне.

В начале марта администрация ютуба продемонстрировала свою солидарность с Украиной, заблокировав каналы российских пропагандистов на видеохостинге. Однако, по всей видимости, поддержки хватило всего на несколько месяцев войны, ведь 13 октября стало известно, что платформа ограничила доступ к видео, на котором путинский мобилизованный воин рассказывает правду о войне.

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Блокировка разговора с российским мобилизованным

Все чаще появляется информация от пользователей, что сеть блокирует контент, который не выгоден государству-террористу. Юзер Григорий Гратофан опубликовал на странице службы поддержки ютуба текст, в котором описал детали только одного из таких инцидентов.

По его словам, журналисту Владимиру Золкину удалось поговорить с российским пленником, однако платформа ограничила доступ к этому разговору. В качестве доказательства он привел недавнее сообщение самого Золкина.



Это видео было в тренде и набирало популярность. В этом нет ничего обидного. Но из-за массовых жалоб из России на него и на многие другие видео были наложены ограничения. В то же время из-за тех же жалоб с канала удалили несколько старых видео,

– говорится в зацитированном тексте.

Вы можете убедиться по ссылке, что в интервью с российским солдатом нет ничего противозаконного и безнравственного. Однако вам удастся сделать это только в том случае, если вы будете авторизованным пользователем и подтвердите свой возраст.



Ютуб ограничил доступ к разговору украинского журналиста с российским мобилизованным / Скриншот с видеохостинга

Администрация YouTube несправедлива по отношению к украинцам

Кроме того, пользователь Григорий Гратофан отметил, что Золкин, едва ли не единственный, журналист, которому разрешили записать диалог с российским пленным. На это видео он потратил много времени, вложил в него душу, а администрация платформы несправедливо его ограничила и совсем заблокировала другие ролики.

Он (Золкин – 24 канал) вкладывает свой пот и душу в создание каждого видео, более 400 часов неразрезанных интервью с конкретными доказательствами. Я просто не уверен, что они (администраторы платформы – 24 канала) полностью следят за этой проблемой, поскольку это продолжается. Это ставит YouTube в смешную и неудобную ситуацию,

– написал Гратофан.

Он также задал риторический вопрос о том, справедливо ли это. В саркастической форме он призвал YouTube "не рассказывать" как работает система, цитировать положение условия, правила, поскольку это не важно. Самое главное, что ютуб поддерживает террористическое государство, от чего страдает весь мир.

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ПАСЕ признала Россию террористической группировкой, а ютуб – не хочет

В своем сообщении журналист Золкин отметил, что Парламентская ассамблея Совета Европы недавно проголосовала за резолюцию о признании режима Владимира Путина в России террористическим. А удовлетворять жалобы пользователей государства-террориста это, по меньшей мере, удивительно.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это решение ПАСЕ и сказал, что на террор нужно отвечать силой. Принятие этой резолюции, по его словам, является важным политическим сигналом.

Достойно внимания – резолюция ПАСЕ по России и режиму Путина: смотрите видео