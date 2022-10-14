На початку березня адміністрація ютубу продемонструвала свою солідарність з Україною, заблокувавши канали російських пропагандистів на відеохостингу. Проте, вочевидь, підтримки вистачило всього на декілька місяців війни, адже 13 жовтня стало відомо, що платформа обмежила доступ до відео, на якому путінський мобілізований вояка розповідає правду про війну.

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Блокування розмови з російським мобілізованим

Усі частіше з'являється інформація від користувачів, що мережа блокує контент, який невигідний для держави-терористки. Юзер Григорій Гратофан опублікував на сторінці служби підтримки ютубу текст, у якому описав деталі лише одного з таких інцидентів.

За його словами, журналісту Володимиру Золкіну вдалось поговорити з російським полоненим, однак платформа обмежила доступ до цієї розмови. Як доказ він навів нещодавнє повідомлення самого Золкіна.



Це відео було в тренді та набирало популярності. У цьому немає нічого образливого. Але через масові скарги з Росії на нього та на багато інших відео були накладені обмеження. Водночас через ті ж скарги з каналу видалили кілька старих відео,

– йдеться у зацитованому тексті.

Ви можете пересвідчитись за посиланням, що в інтерв'ю з російським солдатом, немає нічого протизаконного та аморального. Однак вам вдасться це зробити лише у тому випадку, якщо ви будете авторизованим користувачем та підтвердите свій вік.



Ютуб обмежив доступ до розмови українського журналіста з російським мобілізованим / Скриншот з відеохостингу

Адміністрація YouTube несправедлива щодо українців

Окрім того, користувач Григорій Гратофан зазначив, що Золкін, чи не єдиний, журналіст, якому дозволили записати діалог з російським полоненим. На це відео він витратив багато свого часу, вклав у нього душу, а адміністрація платформи несправедливо його обмежила та зовсім заблокувала інші ролики.

Він (Золкін – 24 канал) вкладає свій піт і душу у створення кожного відео, є понад 400 годин нерозрізаних інтерв'ю з конкретними доказами. Я просто не впевнений, що вони (адміністратори платформи – 24 канал) повністю слідкують за цією проблемою, оскільки це продовжується. Це ставить YouTube у смішну та незручну ситуацію,

– написав Гратофан.

Він також поставив риторичне питання про те, чи є це справедливим. У саркастичній формі він закликав YouTube "не розповідати" як працює система, цитувати положення умови, правила, оскільки це не є важливо. Найголовніше те, що ютуб підтримує терористичну державу, від чого страждає весь світ.

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ПАРЄ визнала Росію терористичним угрупуванням, а ютуб – не хоче

У своєму повідомленні журналіст Золкін наголосив на тому, що Парламентська асамблея Ради Європи нещодавно проголосувала за резолюцію про визнання режиму Володимира Путіна в Росії терористичним. А задовольняти скарги користувачів держави-терористки це, щонайменше, дивно.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на це рішення ПАРЄ і сказав, що на терор потрібно відповідати силою. Ухвалення цієї резолюції, за його словами, є важливим політичним сигналом.

Варте уваги – резолюція ПАРЄ щодо Росії та режиму Путіна: дивіться відео