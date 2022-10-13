Відповідну інформацію президент сказав під час вечірнього звернення 13 жовтня. Президент також пояснив, що рішення ПАРЄ є важливим політичним сигналом.

Зауважте Росія має побачити нуль на рахунках, аби зрозуміти про необхідність миру, – Зеленський на ПАРЄ

Зеленський прокоментував рішення ПАРЄ та ООН

Президент України на Парламентській асамблеї Ради Європи окреслив найважливіші для України речі в досягненні миру й відновленні України та міжнародного правопорядку після цієї війни.

Маємо й потужний відгук від ПАРЄ – це перша міжнародна організація, яка визначила наявний у Росії режим як терористичний. Дуже важливо, що це політичний сигнал,

– заявив Зеленський.

Президент пояснив, що це сигнал усім державам членам Ради Європи і всім державам світу, що з цією терористичною групою, яка привласнила собі Росію й розв'язала найстрашнішу за 80 років війну у Європі, немає про що говорити

Володимир Зеленський зауважив, що:

терору треба відповідати силою на всіх рівнях: і на полі бою, і санкціями, і юридично;

ми створимо спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й забезпечимо роботу спеціального компенсаційного механізму, щоб Москва своїми активами відповіла за цю війну.

Президент подякував всім партнерам у Раді Європи, які працюють на справедливість для України та нашого континенту, нашій делегації в ПАРЄ за ефективну роботу, українським дипломатам та друзям у світі та в ООН, які допомогли консолідувати держави так, щоб ми здобули найвищу підтримку на Генасамблеї ООН за ввесь час війни, яку почала Росія.

Світ бачить, що відбувається, – Зеленський про рішення ООН

Світ бачить, що відбувається. Знає ціну тому фарсу, який Росія влаштувала на окупованій території під виглядом псевдореферендумів. 143 держави – члени ООН підтримали резолюцію, яка захищає базові принципи Статуту ООН і засуджує Росію за злочинну спробу анексії нашої території,

– пригадав президент.

Зеленський відзначив, що наразі це рекордна кількість держав, що підтримують Україну. Але президент вірить, що буде більше. Володимир Зеленський подякував цим 143 державам.

Також український лідер зауважив, що на боці Росії виступили чотири держави й це дуже красномовно: Північна Корея, Нікарагуа, Білорусь і Сирія.

Важливі рішення ООН та ПАРЄ

Варто пригадати, що 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи визнала політичний режим Владіміра Путіна терористичним. Політолог Микола Давидюк заявив, що відповідна резолюція нічим не гірша, якби США надали Росії статусу терористки.

У цей же день Генасамблея ООН засудила анексію українських областей. Ця резолюція легітимізує право України звільняти захоплені окупантами наші землі.

Політолог Володимир Фесенко пояснив, що резолюція ООН щодо анексованих Росією територій дуже важлива, адже цей документ фіксує позицію міжнародної спільноти.

Голосування свідчить, що більшість членів ООН підтримують Україну, засуджують російську загарбницьку війну та вимагають виведення російських військ з території України,

– наголосив Фесенко.

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